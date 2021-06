Fórmula 1. GP Grã-Bretanha vai ter 140 mil espetadores

O Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 vai ter 140 mil espetadores nas bancadas, a 18 de julho.

Vai ser o maior evento britânico após o desconfinamento, anunciou esta quinta-feira a organização da 10.ª etapa do Mundial de Fórmula 1.

"Não posso esperar pelo dia em que vamos ter o público totalmente de volta, em julho", afirmou o diretor-geral do circuito de Silverstone, Stuart Pringle.

A organização anunciou a negociação com as autoridades sanitárias sobre as condições para assistir à corrida.

Atualmente, tanto para os jogos do Euro 2020 como para o torneio de Wimbledon de ténis é exigido o certificado de vacinação completa ou um teste antigénio negativo ao novo coronavírus.