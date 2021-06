Vai trocar de carro? Tem a certeza de que comprar é a melhor opção?

A melhor solução para ter carro depende do comprador e do que este valoriza mais, mas há modelos que se destacam, segundo o estudo “Vários caminhos para a mesma viagem” - compra, leasing ou renting?

A grande maioria dos consumidores portugueses opta pela compra, o modelo tradicional.

É o que dá mais liberdade ao cliente, que fica responsável pela gestão de toda a vida útil do carro. Mas é também a opção mais cara, do ponto de vista dos custos de utilização. Será o comprador a escolher os fornecedores e oficinas, aqui não são aproveitadas economias de escala.

Com o leasing, há outra liberdade, que é a possibilidade de adquirir o veículo no final do contrato, ou mudar de carro. Esta opção tem vantagens na negociação do veículo, quando comparada com a compra. No entanto, o cliente fica também responsável pela gestão da vida útil do automóvel.

Há alguma opção que poupe dinheiro ao consumidor?

Existe o renting, que surge como a solução com menos custos de utilização, tanto para empresas como para particulares.

A explicação é simples, o cliente não é proprietário do carro, pode desfazer-se dele a qualquer momento. Este modelo é considerado um serviço, e não um produto…