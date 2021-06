BCE prevê manutenção da escassez de semicondutores

Mesmo com os principais fabricantes disponíveis para aumentarem a capacidade de produção e as despesas de capital, em quase 74% até ao final do ano, o Banco Central Europeu (BCE) diz que a falta de semicondutores não vai terminar no imediato.

No boletim económico publicado esta quinta-feira, os economistas do BCE defendem que "a complexidade e o tempo necessários para construir novas fábricas é tal que o vento contra a indústria persistirá ao longo de todo o ano".

Desde o segundo trimestre de 2020, pouco depois do início da pandemia, que as vendas de semicondutores para a indústria automóvel entraram em colapso a nível mundial. Esta quebra acabou por ser compensada com o aumento das vendas de computadores e outros equipamentos eletrónicos, uma consequência do teletrabalho. Com a recuperação, a produção instalada de semicondutores deixou de ser suficiente para satisfazer o aumento da procura da indústria automóvel.

A tudo isto, soma-se ainda a perda de grandes fábricas, afetadas entretanto por acontecimentos adversos, como incêndios e secas, especialmente em empresas na Alemanha.