Seleção transfere "quartel-general" para a Cidade do Futebol

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu transferir a base de operações da seleção nacional no Euro 2020 de Budapeste, capital da Hungria, para a Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir de 28 de junho.

De acordo com fonte oficial da FPF, a decisão foi tomada porque, face ao lado do quadro em que ficou, após ser terceira no grupo F, a seleção só poderá jogar em Sevilha, Munique e Londres até ao final do Europeu.

A comitiva das quinas manter-se-ia em Budapeste se o caminho implicasse jogar na capital da Hungria e em Baku, no Azerbaijão.

A viagem para Sevilha, onde Portugal defrontará a Bélgica, nos oitavos de final do Euro 2020, far-se-á no sábado de manhã. O encontro está marcado para domingo, às 20h00, e terá relato, diretamente do estádio, na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.