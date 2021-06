Reação dos jogadores. Bélgica? “O objetivo é ganhar”

Palhinha

“O jogo da Alemanha serviu de lição. A equipa melhorou muito, foi mais compacta a defender, a gerir melhor com bola e isso refletiu-se hoje. O mister pediu para ficar mais posicional, para sermos mais compactos no meio, para não dar espaço aos médios e ao Griezmann. Pediu isso, tentei dar o meu máximo. [A Bélgica] É um bom jogo, contra uma excelente equipa. Eles podem dizer o mesmo de nós. Resta-nos dar o máximo"

Rui Patrício

"Foi um jogo muito difícil, sabíamos que a França é muito forte e que íamos ter muitas dificuldades. Todos juntos conseguimos passar à fase seguinte. Estivemos muito bem organizados, apesar de não ter sido um jogo perfeito. Sabíamos que o mais importante era passarmos. Melhor defesa? Não me preocupo com isso. O que interessa é que passamos. Bélgica? O objetivo é ganhar. Estamos aqui para isso"

Dalot

"Não há melhor maneira para celebrar uma estreia do que com o apuramento. Era o objetivo de todos, jogando ou não. Culminar a estreia com o apuramento, é perfeito. Agora é quem vier. Estamos prontos para tudo. Sabemos que é difícil. Vamos recuperar bem para estar prontos".

Rúben Neves

"Somos campeões da Europa. Sabíamos que podíamos fazer melhor. Mais uma vez agradecer aos adeptos, foi um ambiente incrível aqui na Hungria. Parabéns a todos. O mais importante é estarmos na fase seguinte. Passámos por um período complicado, reagimos bem. A França nunca esteve por cima, nós controlámos bem a partida. Não houve grandes momentos de perigo. Há a defesa do Rui, mas faz parte do jogo. O essencial foi controlar o jogo e o empate"

Cristiano Ronaldo (nas redes sociais)

"Parabéns equipa!. Obrigado a todos pelo o apoio incondicional!"

Portugal empatou 2-2 contra a França, na última partida da fase de grupos do Euro 2020, e vai agora defrontar a Bélgica nos oitavos de final da prova.