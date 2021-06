"Está tudo bem". Danilo tranquiliza Portugal depois do "susto"

Danilo Pereira tranquilizou os adeptos da seleção nacional, esta quinta-feira, depois do "susto" que apanhou no empate (2-2) com a França.

No terceiro jogo do grupo F do Euro 2020, o médio do Paris Saint-Germain levou um soco (acidental) na cabeça do guarda-redes francês, Hugo Lloris, e teve de ser assistido durante vários minutos. Portugal ganhou um penálti, que Cristiano Ronaldo sofreu, e Danilo continuou em jogo, no entanto, ao intervalo, foi substituído por João Palhinha.

"Estamos todos nos oitavos do Euro. Vamos Portugal! Muito obrigado pelas mensagens e preocupação, foi um susto mas está tudo bem", escreveu o médio, de 29 anos, no Twitter, esta quinta-feira.



Danilo Pereira deverá, portanto, continuar a ser opção para Fernando Santos no Euro 2020. Nomeadamente, no domingo, para o jogo dos oitavos de final com a Bélgica, às 20h00, em Sevilha. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.