De Budapeste com amor. Portugal empata França e chega aos "oitavos"

E tal como acontecera como a Alemanha, na jornada anterior, a França operou a reviravolta. Mesmo em cima do intervalo, Nélson Semedo cometeu um penálti muito contestado sobre Mbappé e, chamado a bater, Karim Benzema enganou Patrício. Logo a abrir a segunda parte, o avançado do Real Madrid adiantou-se a Rúben Dias e bisou com um remate cruzado, sem hipótese para o guarda-redes português.

A seleção nacional apurou-se para os oitavos de final do Euro 2020, como um dos melhores terceiros classificados, esta quarta-feira, ao empatar, a dois golos, com a França, na terceira e última jornada do grupo F.

De primeiro para último para segundo para terceiro

Portugal via a Hungria a ganhar à Alemanha e, com a derrota perante a França, era último classificado do grupo F e estava virtualmente eliminado. Voltou a aparecer, então, Cristiano Ronaldo. Aos 58 minutos, foi ele próprio a ganhar a terceira penalidade da partida, ao cruzar para mão na bola de Jules Koundé. Com a responsabilidade do apuramento sobre os ombros, o avançado voltou a iludir Lloris e igualou o recorde mundial de golos por seleções do iraniano Ali Daei: já lá vão 109.

Ao minuto 67, um dos momentos do jogo — e não foi um golo. Paul Pogba abriu espaço em zona frontal e disparou para um voo fenomenal de Patrício. A bola ressaltou no poste e sobrou para Antoine Griezmann, cujo remate de ressaca só não deu golo porque o Patrício, melhor em campo para a Renascença, voltou a brilhar com mais uma grande defesa.

Até ao final, e já com a Alemanha empatada com a Hungria, as duas equipas, especialmente a França, pressionaram, num jogo eletrizante mas que não voltou a ter ocasiões flagrantes de golo. Pelo meio, ficaram os protestos franceses de uma grande penalidade de Bruno Fernandes, a que o árbitro do jogo, o espanhol Antonio Mateu Lahoz, não atendeu.

Feitas as contas, Portugal termina o grupo F no terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, mas desvantagem no confronto direto. A França fica em primeiro, com cinco pontos, e a Hungria em último, com dois. A seleção nacional marcou encontro, nos oitavos de final, com a Bélgica. Jogo marcado para domingo, às 20h00, em Sevilha.