Cristiano Ronaldo agradece a Ali Daei. "Verdadeiros campeões são campeões para sempre"

Cristiano Ronaldo igualou, na quarta-feira, o recorde de mundial de golos por seleções, ao bisar no empate de Portugal, por 2-2, frente à França , na terceira jornada do grupo F do Euro 2020, em Budapeste, Hungria. O avançado da Juventus passa a somar os mesmos 109 golos de Ali Daei.

Recordes e estreias para CR7

Cristiano Ronaldo passa a somar 109 golos em 178 internacionalizações "AA", o que dá uma média de 0,6 golos por jogo. Este Euro 2020 fica assinalado, também, pela estreia a marcar à Alemanha e à França, seleções que nunca tinham sofrido golos do "7" português.

No final do Portugal 2-2 França, Ali Daei recorreu às redes sociais para assinalar o feito de Cristiano Ronaldo, considerando que o capitão da seleção portuguesa é exemplo de "trabalho duro e profissionalismo".



"Parabéns, Cristiano, conseguiste o que mereces”, escreveu o antigo avançado iraniano, agora com 52 anos. Ali Daei assinalou que Cristiano Ronaldo nasceu para "mostrar ao mundo" que é o melhor.

Com o empate diante da França, Portugal apurou-se para os oitavos de final do Euro 2020, como o melhor dos terceiros classificados. Defrontará a Bélgica, no domingo, às 20h00, em Sevilha. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.