Wender aprova Gil Dias no Benfica. "Pode ser um destaque na próxima época"

Wender Said, que orientou Gil Dias na formação do Sporting de Braga, considera que o extremo português é um bom reforço para o Benfica.

Gil Dias, de 24 anos, deverá assinar pelo Benfica por cinco temporadas, após ter-se destacado pelo Famalicão, por empréstimo do Mónaco. Em declarações a Bola Branca, Wender Said, que foi campeão de juniores com o extremo em 2013/14, no Braga, fala de um jogador "imprevisível", irreverente e que pode ter sucesso de águia ao peito: "É uma boa contratação do Benfica e pode ser um destaque na próxima época."

"É imprevisível no um para um. Numa linha de três, pode jogar por fora, é muito irreverente. Percebíamos que precisava amadurecer e afinar alguns pontos e tinha condições para chegar longe. No ano em que fomos campeões nacionais de juniores, ele era o nosso abono", acrescenta.

Aprender com Jorge Jesus

Gil Dias saiu cedo para o Mónaco. Não vingou, no entanto, pode, agora, ser finalmente destaque num clube de topo, considera Wender.

"O futebol francês é diferente do nosso e ele saiu muito cedo de Portugal, talvez seja a explicação para não ter vingado. Veja o que aconteceu com o Pote [Pedro Gonçalves, do Sporting, que esteve no Valência e no Wolves] e agora o patamar onde ele está. Alguns jogadores saem cedo e crescem, mas outros não se adaptam tão bem. O importante é que voltem focados e façam o seu trabalho e, assim, Gil Dias pode regressar ao patamar onde já esteve", sublinha o novo treinador do Sporting da Covilhã, da II Liga.

O ex-extremo e atual treinador aconselha o seu antigo pupilo a ouvir Jorge Jesus e a tentar entender as ideias do técnico do Benfica.

"Ele tem de perceber o que o treinador quer e tentar executar da melhor maneira possível. É um plantel com jogadores de nível mundial e o Gil Dias tem de aproveitar cada minuto para mostrar o seu nível", diz.