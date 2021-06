Lembra-se dos Tamagotchi? Estão de volta, em versão smart

Para alguns parecerá que foi ontem, mas os Tamagotchi já foram inventados há 25 anos. Para assinalar a data, a empresa japonesa Bandai lançou uma nova versão destes animais de estimação virtuais, agora com tecnologia do século XXI.

As responsabilidades de alimentação e cuidados para com o Tamagotchi são semelhantes, mas o aparelho está diferente. Agora pode ser colocado no pulso e tem um ecrã tátil e colorido. Tem também reconhecimento de voz o que permite conversar com o seu animal de estimação, tem ainda wifi e pode interagir com outros Tamagotchi que existam por perto.

Entusiasmado com este regresso? Estes Tamagotchi do século XXI estão à venda mais para o fim de novembro e vão custar menos de 60 euros.