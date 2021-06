Gouveia recebe preparação do Congresso Internacional: A Bíblia na Cultura Ocidental

O Teatro Cine de Gouveia acolhe, nos dias 1 e 3 de julho, dois eventos preparatórios do Congresso Internacional: A Bíblia na Cultura Ocidental.

Com a temática central a incidir na Bíblia, cuja leitura, ao longo dos milénios, influenciou o pensamento das pessoas, a vida de comunidades e a história das civilizações, o programa arranca no dia 1, às 14h15, com o discurso de boas-vindas do presidente da autarquia Gouveia, Luís Tadeu, a que se segue a inauguração da Exposição Filatélica Bíblia Global: “A Bíblia na Arte Postal” dos países do mundo.

Depois, o cardeal Gianfranco Ravasi, do Conselho Pontifício da Cultura, profere a conferência “Bíblia, um código para compreender a cultura ocidental”, a que se segue o lançamento e ritual de obliteração do selo dos CTT comemorativo dos 1600 anos do Nascimento de São Jerónimo, primeiro tradutor da Bíblia para latim, a famosa e influente ‘Vulgata’.

Pelas 15h45, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, vai apresentar o tema “Portugal, um país Bíblico?”, numa apresentação de enquadramento do lançamento da obra “A Bíblia em Portugal: 25 séculos de traduções e modelações”, de Frei Herculano Alves.

Na apresentação da obra, que conta com seis volumes, marcam presença Luís Carlos Amaral, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Eugénia Magalhães, do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, D. Manuel Felício, Bispo da Guarda, Carlos Fiolhais, e José Eduardo Franco, da Cátedra de Estudos Globais da Universidade Aberta.

Para sábado, dia 3, está agendada a Gala de entrega de prémios do Bíblia Moov, um concurso de vídeo que se baseia na interpretação criativa de textos da Bíblia, e que ilustram princípios que são a base cultural e ética dos valores de cidadania da nossa sociedade.