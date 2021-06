Reforço Pepê já está no Porto para cumprir quarentena

O reforço do FC Porto, Pepê, oficializado há vários meses, já está na cidade do Porto para cumprir quarentena obrigatória antes do arranque da pré-época.

"Muito feliz por estar aqui, ansioso por conhecer o estádio, os funcionários do clube e os adeptos. Ansioso por vestir esta camisola", disse o brasileiro

O extremo de 24 anos representa o Grémio desde a formação e apontou 15 golos em 57 jogos na temporada paxssada. Pepê custou cerca de 15 milhões de euros aos cofres do FC Porto.

O brasileiro chegou mais cedo à cidade Invicta para cumprir as duas semanas de quarentena obrigatória em Portugal e foi recebido no aeroporto com a nova camisola do FC Porto para a temporada 2021/22.