Paulo Rangel critica nomeação de Ana Paula Vitorino e diz que Merkel "tem razão"

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel diz que Ana Paula Vitorino não tem condições para liderar uma entidade reguladora. A ex-ministra, antiga deputada do Partido Socialista e mulher do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai presidir ao Instituto da Mobilidade.

Para Rangel, não está em causa a competência de Ana Paula Vitorino mas vinca que "a vida pública administrativa rege-se por critérios objetivos de transparência, não por intenções".

"Até pode haver pessoas que tenham um conflito de interesses e sejam pessoas com perfil ético tal que consigam perfeitamente lidar com isso. Mas isso não é suficiente. Ela vai tutelar uma agência independente e ela não tem independência para ser um regulador", disse.