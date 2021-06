José Luís Carneiro diz que faltou "disponibilidade política" da distrital para se candidatar ao Porto

À Renascença , José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, revela que estava disponível para concorrer à Câmara do Porto, mas a sua vontade esbarrou nas estruturas locais do partido.

O coordenador autárquico e n.º2 do Partido Socialista não foi candidato autárquico por falta de vontade política a nível distrital e local do partido no Porto.

No programa, José Luís Carneiro reconhece que o combate político no Porto será difícil, mas acredita que, com Tiago Barbosa Ribeiro, o PS tem potencial para ficar ao nível da projeção do PS na cidade.

"O Partido Socialista, quando vai a uma disputa eleitoral, vai para ganhar as eleições. Mesmo no Porto, quando falamos da proximidade eleitoral, todos os estudos eleitorais mostram que há uma proximidade entre 25% e 30% do Partido Socialista, o que significa uma base de apoio muito forte. Qualquer candidatura é uma candidatura com potencial de vencer as eleições. Um bom resultado eleitoral é nós conseguirmos mobilizar essa proximidade eleitoral, ou seja, os cidadãos que se identificam com o projeto de cidade distinto daquele que tem vindo a ser prosseguido pela maioria da Câmara Municipal do Porto", concluiu.