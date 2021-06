Costa apresenta candidato Medina no sábado

Fernando Medina ainda não anunciou a sua recandidatura à Câmara de Lisboa, mas já é certo que o irá fazer. E, apesar de vir a ter uma data para fazer uma apresentação própria da sua candidatura, vai estar este sábado no lote de candidatos autárquicos que o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, vai apresentar.

Regressado do último Conselho Europeu da presidência portuguesa e ainda antes do último grande evento dessa presidência – a Cimeira da Recuperação, marcada para dia 30 – António Costa vai dedicar o fim-de-semana às eleições autárquicas. Veste o fato de secretário-geral do PS recém-eleito e vai percorrer metade do país a apresentar candidatos.

A ronda começa no sábado, 26, às 11h00, com António Costa a presidir à apresentação dos candidatos autárquicos dos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, numa sessão que vai decorrer no Pavilhão Municipal de Vila Real (Avenida Cidade de Orense). No lote da amanhã está incluído Tiago Barbosa Ribeiro, o candidato ao Porto, escolhido depois da recusa do secretário deEstado Eduardo Pinheiro.

De Vila Real para Viseu. Às 16h00, António Costa estará no Parque do Fontelo para apresentar os candidatos aos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Coimbra e Aveiro.

E de Viseu para Almada. É nesta cidade a Sul do Tejo, que o PS conseguiu ganhar ao PCP há quatro anos, que o líder socialista apresenta os candidatos de Setúbal, Lisboa e Santarém, numa iniciativa marcada para a Praça da Liberdade.

A volta ao país para apresentação de candidatos prossegue no fim de semana seguinte. No dia 4, António Costa apresenta os candidatos ao distrito de Faro em Portimão, às 11h00. E no mesmo dia segue para Évora e apresenta os candidatos a Beja, Évora e Portalegre às 18h00, no Teatro Garcia de Resende.