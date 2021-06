Vacinação Covid-19. Meta inicial de agosto está comprometida, diz Gouveia e Melo

Veja também:

Está comprometida a meta avançada para agosto para a vacinação contra a Covid-19 em Portugal, diz o coordenador da “task force” no Parlamento, que está nesta quarta-feira no Parlamento a fazer o balanço do processo em curso.

Atrasos na entrega das vacinas e redução na produção em duas marcas (Janssen e AstraZeneca) estão na origem do incumprimento da meta prevista, de 70% da população vacinada a 8 de agosto.

“Pode atrasar-se até 15 dias”, afirma o vice-almirante Gouveia e Melo, avisando desde logo que “se o atraso na entrega for muito grave”, maior será o atraso também nessa meta.

Segundo o coordenador do processo de vacinação, estava previsto chegarem, no segundo trimestre deste ano, 11 milhões de vacinas. “Só pude usar 7,2 milhões e 1,4 milhões vão chegar nos últimos dois dias”, pelo que “vão transitar para o quarto trimestre”.

“Foi uma redução significativa”, afirma, adiantando que, no que toca à vacina da Janssen, está previsto receber, em julho, “164 mil vacinas das 800 mil previstas” – mais “uma redução muito significativa”.

Perante isto, Gouveia e Melo não se sente com condições para garantir os 70% de pessoas vacinadas até 8 de agosto.

Até agora, foram vacinados 46% da população, pelo menos com uma dose. E a capacidade de vacinação é hoje de 135 mil vacinas por dia. Contudo, Portugal está sempre dependente das vacinas que recebe.

“É uma negociação muito mais macro [do que o Governo], envolve todo o mundo”, explica.

Ainda assim, Gouveia e Melo aponta para as “primeiras três semanas de agosto” para chegarmos aos 70% da população vacinada. Mas não deixa de ser uma previsão.

Maiores de 18 a partir de 4 de julho

Os maiores de 20 anos poderão começar a agendar a vacina a partir de 4 de julho, adianta o vice-almirante na audição parlamentar, antecipando a previsão inicial.

“4 de julho é a estimativa para começar a vacinar pessoas de 20 anos – ou seja, dos 18 aos 30 anos, pois não vamos deixar de fora a faixa dos 18”, anunciou.

Ou seja, “daqui a 15 dias, temos todas as faixas etárias em processo de vacinação”, disse, concluindo que “já começamos a ver a luz ao fim do túnel”.

“Não me parece que seja mau, tendo em conta tudo o que temos sofrido em termos de atraso nas vacinas”, considera.



Perante os deputados da comissão parlamentar de Saúde, o coordenador da “task force” explicou ainda o porquê de fatiar as faixas etárias de dois em dois anos.

“Decidimos fatiar o agendamento para começar a vacinar as pessoas mais idosas e depois as menos idosas. Por isso é que estamos a fazer de dois em dois anos, para que todas as idades tenham oportunidade para se vacinar”, justificou.

Chegados à faixa dos 40, a razão principal da vacinação por idades deixa de ser a proteção das pessoas e passa a ser uma razão epidemiológica, explicou ainda.

“Como o vírus é muito oportunista”, afeta quem está mais suscetível e, na faixa dos 40, estão as pessoas que trabalham “e que sustentam a economia”. Daí, a vacinação das faixas abaixo dos 40 anos.

Uma vez vacinada a população a partir dos 18, “o processo será mais tranquilo”, diz Gouveia e Melo, considerando, contudo que “este processo não tem fim”, sobretudo se “houver necessidade de uma terceira dose ou de uma quarta”.

Mas já terá passado a emergência, “que a fase que estamos a passar”, e nessa altura “o Ministério da Saúde tomará conta do processo”.

Variante Delta é preocupação

O coordenador da “task force” admite que a variante Delta suscita preocupação, sobretudo porque “estudos no Reino Unido indicam que uma dose da vacina AstraZeneca têm apenas 30% de proteção” contra esta variante.

Foi nessa medida que a Direção-Geral de Saúde decidiu reduzir o intervalo das doses daquela vacina. “Devemos acelerar as segundas doses”, diz o vice-almirante, sobretudo porque a primeira dose foi administrada a pessoas entre os 60 e os 80 anos.

E isso “já começou a ser feito”, garante, através da chamada metodologia “casa aberta”, em que as pessoas com mais de oito semanas de intervalo da vacina da AstraZeneca podem aparecer sem marcação e terão prioridade.

“É um processo que estamos a divulgar pelos agentes locais e de proximidade”, adianta o coordenador.