Há 24 infetados com a variante Delta Mais em Portugal

Até agora foram detetadas em Portugal 24 casos de infeção pela Delta Mais (ou Delta Plus e também conhecida como AY.1) - a variante do coronavírus SarsCov2 inicialmente conhecida por variante do Nepal.

A informação foi confirmada à Renascença pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA), segundo o qual não se trata de uma nova variante, mas antes de uma mutação da estirpe da Índia, agora designada por Delta.

Este país já emitiu um alerta para a disseminação da Delta Mais, dizendo que já tinha sido detetada em nove países, entre os quais, Portugal. Segundo as autoridades indianas, esta nova estirpe é ainda "mais transmissível" do que a Delta. Foi, por isso, declarada “variante de preocupação” – que é um passo à frente da “variante de interesse”.

O INSA diz que a evolução desta mutação está a ser monitorizada, mas, até agora, não ganhou expressão: representa 2,5% do total de casos de infeção pela variante Delta que já é dominante na região de Lisboa e Vale do Tejo.