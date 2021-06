Covid-19: Mais três mortes e 1.497 novos casos, o número mais elevado em quatro meses

O número de casos ativos ultrapassa os 29 mil. São mais 634 infeções no espaço de 24 horas.

Em unidades de cuidados intensivos estão internados 100 pacientes, menos um do que no dia anterior.

O número de internados desceu em comparação com o dia anterior. Há agora 437 pessoas nos hospitais com Covid-19, menos 13 em relação a terça-feira.

As três mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, o epicentro da doença em Portugal, região que tem mais 964 novos casos de Covid-19.



O Norte tem mais 208 casos, o Centro 108, o Alentejo 59 e o Algarve 127.

Nas regiões autónomas, os Açores registaram nas últimas 24 horas mais 19 infeções e a Madeira 12.

Incidência dispara Portugal no vermelho

Portugal avançou na zona vermelha da matriz de risco, que mede a incidência e a taxa de transmissibilidade R(t), indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

A incidência a nível nacional é agora de 128,6 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Em Portugal continental esse indicador é de 129,6.

Trata-se de um aumento em relação ao dia anterior, em que a taxa de incidência nacional era de 119,3 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente era de 120,1 casos.

O R(t) nacional está nos 1,17 e no continente é de 1,18 pessoas contaminadas por cada novo caso.

Na terça-feira, o índice de transmissibilidade era de 1,18 a nível nacional e de 1,19 no Continente.



Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.077 mortes e mais de 868 mil casos.



A ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta quarta-feira que o Governo não pode garantir nesta altura se o desconfinamento vai avançar ou não e apela à prudência em relação à variante Delta Plus do vírus da Covid-19.



Até agora foram detetadas em Portugal 24 casos de infeção pela Delta Mais (ou Delta Plus e também conhecida como AY.1) - a variante do coronavírus SarsCov2 inicialmente conhecida por variante do Nepal.

A informação foi confirmada à Renascença pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA), segundo o qual não se trata de uma nova variante, mas antes de uma mutação da estirpe da Índia, agora designada por Delta.

Entretanto, a vacinação dos maiores de 18 anos vai arrancar no dia 4 de julho, disse esta quarta-feira o coordenador da “task force” do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo.

O responsável pela "task force" adiantou no Parlamento que está comprometida a meta avançada para agosto para a vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Atrasos na entrega das vacinas e redução na produção em duas marcas (Janssen e AstraZeneca) estão na origem do incumprimento da meta prevista, de 70% da população vacinada a 8 de agosto.