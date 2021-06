Casos de Covid-19 não param de crescer. Governo lança campanha de verão dirigida aos jovens

Veja também:

O distanciamento social e o uso da máscara são alguns dos comportamentos essenciais no combate à pandemia e que têm sido esquecidos, tendo em conta o aumento do número de casos. Com o país no vermelho, uma das questões que se coloca é se a mensagem está a passar.



Para perceber como devem ser transmitidas as mensagens à população, o Governo criou há três meses a “task force” para as ciências comportamentais e prepara uma campanha direcionada aos jovens.

Em entrevista à Renascença, a coordenadora deste grupo que estuda o comportamento dos portugueses em relação à pandemia, reconhece que comunicar com a população tem sido um dos maiores desafios, mas assegura que tem havido um esforço para aproximar a linguagem dos mais novos.

“Chegamos às escolas e iniciamos um concurso que se chama ´Mantém-te ao Leme´, exatamente para tentar que os jovens do 2º e do 3º ciclos e do ensino secundário nos ajudassem com as mensagens que eles acham que mais os atingem, que mais os ajudam a tomar decisões promotoras da saúde”, explica Margarida Gaspar de Matos.

De acordo esta responsável, os materiais vão estar prontos “no final do mês e a campanha dirigida aos jovens, que vai depois ser lançada em agosto/setembro, vai ser feita com base em materiais que eles próprios criaram nas escolas junto com os seus professores”.