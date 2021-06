Há portugueses entre as mais de 22 mil pessoas que querem ser astronautas

Mais de 22.000 pessoas candidataram-se a cinco vagas de recrutamento de astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), incluindo uma vaga para astronauta com deficiência física, num concurso aberto pela primeira vez desde 2008.

Segundo a ESA, do total de candidatos, mais de 200 pessoas concorreram à recém-criada vaga de astronauta com deficiência física, estando previsto que o candidato escolhido trabalhará para determinar as adaptações necessárias para uma futura missão espacial.

As candidaturas, cujo prazo de apresentação terminou em 18 de junho, chegaram de todos os Estados-membros, incluindo Portugal, e de Membros Associados o que inclui a Lituânia, cujos cidadãos se tornaram, recentemente, elegíveis para seleção devido ao novo estatuto do país como Membro Associado da ESA.

O anúncio mundial dos astronautas selecionados está previsto para finais de 2022.

O Diretor-Geral da ESA, Josef Aschbacher, disse, em comunicado, que a Agência "procurou atrair uma vasta gama de candidatos através da sua campanha de recrutamento e aguarda com expectativa o desafio de selecionar os candidatos mais adequados para a Europa".

"Gostaria de agradecer a todos os que se inscreveram pelo tempo e esforço que já dedicaram à sua inscrição de astronauta. Agradecemos a sua paciência enquanto a nossa equipa trabalha para garantir um processo justo e completo e lembrar a todos os interessados no espaço que ser astronauta não é a única oportunidade disponível na ESA. Nos próximos anos, estaremos à procura de uma vasta gama de profissionais espaciais".

"Representar todas as partes da nossa sociedade é uma preocupação que levamos muito a sério. Estou ansioso para ver quais desses candidatos se juntarão ao nosso corpo de astronautas existente e ajudarão a contribuir para essa representação na Terra e no espaço", adiantou o diretor de Exploração Humana e Robótica da ESA, David Parker, citado no comunicado.

Atualmente, o corpo ativo de astronautas da ESA é formado por sete astronautas - de Itália (2), Alemanha (2), Reino Unido (1), Dinamarca (1) e França (1).