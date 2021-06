EUA. Republicanos travam proposta de Biden para aumentar acesso ao voto

O Senado americano é raramente um palco de surpresas e, na terça-feira, o status quo manteve-se. Apesar de serem a minoria, os republicanos liderados pelo senador Mitch McConnell travaram uma proposta de lei que permitiria um acesso facilitado ao voto nos Estados Unidos, atirando mais achas para o debate sobre o impacto do filibuster na política americana.

A proposta, desenhada pelos democratas e pelo Presidente Joe Biden, seria a maior reforma das leis eleitorais em mais de meio século, com um impacto semelhante à lei dos direitos civis dos anos 60.

No entanto, no Senado, qualquer partido pode travar legislação antes desta sequer ser votada, através do filibuster, que obriga a uma maioria de 60 votos em 100 possíveis.

Mesmo com 50 votos de todos os democratas a favor - incluindo do senador Joe Manchin, que se opunha à proposta até esta ser suavizada para poder contar com o seu voto - e o voto de desempate nas mãos da vice-presidente dos EUA, a democrata Kamala Harris, a medida caiu por terra.

O ataque ao direito ao voto das minorias continua

A proposta, conhecida como "For The People Act" (do inglês, "Decreto Para O Povo"), era uma resposta às restrições ao voto criadas por republicanos ao nível estatal.

Em estados controlados pelos conservadores, têm sido aprovadas medidas que limitam o acesso ao voto antecipado ou ao voto por correio - duas formas que foram uma grande mais-valia na vitória de Joe Biden nas últimas eleições presidenciais e dos democratas na eleição especial na Geórgia.

É precisamente na Geórgia onde as políticas de limite ao voto se tornaram mais polémicas. Joe Biden ganhou de forma surpreendente o estado contra Donald Trump, apesar da região ser tradicionalmente conservadora.

Em março, e depois de todas as tentativas de Trump anular, contestar ou reverter o resultado das eleições, o senado regional ainda controlado pelo Partido Republicano, passou à "prevenção", para que um candidato republicano não voltasse a ser prejudicado pela ampla liberdade de voto.