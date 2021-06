EUA pede aos aliados europeus frente conjunta contra a China

Blinken elogiou a posição de "convergência" entre a Alemanha e os EUA sobre as atitudes da China, no que diz respeito aos desrespeitos pelos direitos humanos, mas pediu aos aliados europeus para serem "mais eficazes" na luta contra a estratégia de Pequim.

Blinken aproveitou a visita à capital alemã para avisar os seus aliados europeus contra o uso do trabalho forçado a província chinesa de Xinjiang, onde a fabricante alemã de automóveis Volkswagen tem uma fábrica.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pediu esta quarta-feira aos aliados europeus para agirem em conjunto contra as violações de direitos humanos por parte da China.

O secretário de Estado norte-americano reconheceu que todos os países têm "relações complexas com a China" quando se trata de questões como as alterações climáticas ou a concorrência na área económica.

Para Blinken, "todos seremos mais eficazes com a China se trabalharmos e agirmos juntos", pelo que apelou à unificação de posições entre os parceiros transatlânticos e à apresentação de uma frente comum para ter uma posição forte contra o gigante asiático.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, que saudou "o regresso" ao multilateralismo por parte dos EUA, na Presidência de Joe Biden, disse que há uma "estratégia conjunta" no Ocidente em relação à China, o que ficou claro nas sanções coordenadas dos Estados Unidos, da União Europeia e do Canadá contra Pequim, por violações dos direitos humanos contra a minoria uigur na província de Xinjiang, no noroeste da China.