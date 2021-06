Comando saudita que assassinou Khashoggi treinado nos EUA

Os quatro membros do comando que matou o jornalista saudita Jamal Khashoggi, em 2018, terão recebido formação paramilitar nos Estados Unidos. A informação é avançada pelo “New York Times noticiou”.

De acordo com o jornal norte-americano, quatro receberam formação de um grupo privado de segurança dos EUA, o Grupo Tier 1, com base numa autorização concedida pela primeira vez pela administração do antigo Presidente Barack Obama, em 2014.

Esta formação continuou pelo menos até ao início do mandato de Donald Trump.

O jornal norte-americano citou um documento fornecido à administração Trump por um funcionário da empresa-mãe do Grupo Tier 1, o fundo de investimento Cerberus, quando estava a ser ouvido por uma comissão parlamentar, na sequência da nomeação, feita por Trump, para um cargo no Departamento de Defesa.

No documento, Louis Bremer confirmou que o Grupo Tier 1 deu formação aos operacionais sauditas, mas insistiu tratar-se de formação "protetora por natureza" e "sem relação com as odiosas ações subsequentes".

Bremer disse que os quatro membros do grupo de comando receberam a formação em 2017, e dois deles já tinham participado numa versão anterior da formação, entre outubro de 2014 e janeiro de 2015.

Crítico do poder saudita, Jamal Khashoggi, residente nos Estados Unidos e colunista do “Washington Post”, foi assassinado em 2 de outubro de 2018, no consulado da Arábia Saudita em Istambul, por agentes sauditas.