Portugal derrota Ucrânia com um só golo

A seleção portuguesa de futebol de praia garante o primeiro lugar do Grupo A de qualificação para o Mundial da modalidade, com um golo a ser suficiente para derrotar a Ucrânia, na derradeira jornada.

O ala Bê Martins foi o autor do único golo da partida, aos 16 minutos, num jogo pautado pelo equilíbrio e em que o guarda-redes português Elinton Andrade se revelou preponderante, com defesas importantes a manterem a sua baliza inviolável.

Portugal fez o pleno de vitórias no grupo e terminou na liderança, com nove pontos, ficando a aguardar pela conclusão do agrupamento D para ficar a conhecer o adversário nos quartos de final, sendo que as quatro seleções que se apurarem para as meias asseguram a presença no Mundial, de 19 a 29 de agosto, em Moscovo, Rússia.

Os ucranianos terminaram no segundo posto, com seis pontos, e também se qualificaram para a próxima fase da qualificação, enquanto a Turquia venceu o Cazaquistão por 5-1 e conquistou os únicos três pontos, com os cazaques a zeros.

Num primeiro período sem golos, mas com ocasiões de parte a parte, entre as quais um disparo de Nuno Belchior de bola parada que não conseguiu concretizar, destacou-se uma enorme defesa de Elinton Andrade, em cima da buzina, a suster o 'nulo' com que se chegou à segunda parte, no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré.

O tento inaugural (e único) chegou à passagem dos 16 minutos, através de um remate cruzado de Bê Martins, que desatou o nó entre duas equipas muito encaixadas entre si, o que obrigou a Ucrânia a ir atrás do resultado e a ameaçar com perigo a baliza lusa.

Numa primeira investida, valeu um corte fulcral de Bruno Torres, com a cabeça, numa altura em que Portugal passou algumas dificuldades, traduzidas num livre direto apontado por Yurii Shcherytsia, aos 20 minutos, que acertou com estrondo no poste.

Durante a terceira e derradeira parte do jogo, o protagonista acabou por ser Elinton Andrade, que ainda mostrou o porquê de, aos 43 anos, continuar a ser o dono da baliza da seleção, com defesas de grande nível, que mantiveram a vitória tangencial.