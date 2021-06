Vitória de Guimarães renova com promessa da equipa B

O Vitória de Guimarães anunciou a renovação de contrato com o jovem médio Tomás Handel.

O médio de 20 anos fica agora ligado ao clube por mais cinco temporadas, até 2026 e blindado por uma cláusula de resicsão de 50 milhões de euros.

Na última temporada cumpriu 24 jogos na temporada passada ao serviço da equipa B, marcando três golos no Campeonato de Portugal.

"Sem dúvida que é uma enorme prova de confiança de ambas as partes. Tenho de admitir que é a realização de um sonho. Desde que cheguei ao Vitória que sonhava com isto, queria chegar à equipa principal. Sei que tenho à minha espera muito trabalho mas estou no início de algo grande", diz, depois de já ter recebido a confirmação que vai integrar o plantel de Pepa na próxima temporada.