Gil Vicente anuncia Bilel como reforço

O Gil Vicente anunciou a contratação de Bilel Aouacheria, proveniente do Farense.

O extremo de 27 anos está há sete anos em Portugal, tendo já passado pelo Sporting da Covilhã, Sporting B, Moreirense e Farense, na última época, onde apenas fez 19 jogos, a temporada com menor utilização da carreira em Portugal.

"Recebi o convite e não pensei muito, já conhecia o clube e já joguei várias vezes como adversário. Foi muito fácil chegar a acordo com o clube. Já estou em Portugal há sete anos e a ambição é sempre querer ser melhor jogador e chegar ao mais alto nível. Podem contar comigo para dar tudo no campo, sou uma pessoa profissional e dedicada e prometo dar tudo ao clube", disse, em declarações aos meios do clube.