O Arouca, promovido à I Liga, anunciou a contratação do espanhol Eugeni Valderrama.

O médio, de 26 anos, chega do Huesca e assina até 2023.

“Recebi com muito agrado o projeto do Arouca e quero muito mostrar o meu futebol”, afirmou o jogador às redes sociais do clube.

Eugeni Valderrama fez a formação no Gimnástic e no Sevilha, passando ainda por Valência, Lorca, Cádis e Albacete até chegar ao Huesca.