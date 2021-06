Suécia elimina Polónia

A Suécia, que já estava apurada para os oitavos de final do Euro 2020, não facilitou e derrotou a Polónia por 3-2.

Forsberg, que bisou, e Claesson marcaram os golos dos suecos. Já pela equipa de Paulo Sousa apontou os tentos o inevitável Lewandowski.

Com a vitória, a Suécia garante o primeiro lugar do Grupo E, com 7 pontos, seguida da Espanha, que segue para os oitavos na segunda posição, com 5 pontos.

Paulo Sousa termina em último lugar do grupo, com dois pontos.

