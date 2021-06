Euro 2020. Luuk De Jong falha resto da prova por lesão

O avançado Luuk de Jong está de fora do Euro2020, depois de se ter lesionado num joelho no treino de terça-feira, informou a Federação Holandesa de Futebol.

O jogador do Sevilha, de 30 anos, deixou já a concentração da seleção dos Países Baixos, que está apurada para os oitavos de final e irá defrontar em 27 de junho, em Budapeste, um terceiro classificado, a sair dos grupos D, E ou F.

No Euro2020, De Jong foi suplente utilizado, entrando aos 88 minutos na vitória frente à Ucrânia, por 3-2, e aos 82 no triunfo diante da Áustria, por 2-0, não tendo sido opção para o selecionador no terceiro jogo, com a Macedónia do Norte (3-0).

O Euro2020, competição em que Portugal defende o título, foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19 e decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.