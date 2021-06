Política e ideologia

O primeiro-ministro A. Costa, para afastar suspeitas que pudessem recair sobre si por causa do escândalo dos dados pessoais enviados à embaixada russa pela Câmara de Lisboa (de que ele tinha sido presidente), avançou com um argumento curioso, de que pouco se falou. A. Costa lembrou o PREC – processo revolucionário em curso – de 1975, quando Mário Soares e o PS enfrentaram os comunistas e a esquerda radical, que ameaçavam Portugal com uma ditadura de esquerda. E disse que a sua posição tinha sido clara – ao lado de Mário Soares e contra a tentativa totalitária do partido comunista português (PCP), muito ligado a Moscovo. Nessa altura ainda existia a União Soviética.

De então para cá, o PCP pouco mudou. Apesar de terem passado mais de quarenta anos desde o colapso da URSS, é difícil encontrar um político comunista português que critique o “goulag” soviético. Ou que considere não democrático o regime de Kim Jong-un, na Coreia do Norte, talvez a mais brutal e repressiva ditadura do mundo. No entanto, foi com o PCP, juntamente com o Bloco de Esquerda (BE), também de inspiração marxista, mas mais aberto às liberdades do que o PCP, que A. Costa formou a famosa “geringonça”. Agora já não há “geringonça”, mas António Costa precisa do apoio do PCP para se manter à frente do Governo; o BE afastou-se.

O primeiro-ministro não se tornou, entretanto, adepto do totalitarismo soviético; simplesmente, não valoriza a ideologia dos comunistas. Não é uma posição original. Na Europa encontram-se cada vez mais políticos que, para permanecerem no poder, se aliam tanto à esquerda como à direita. É o caso, por exemplo, do holandês Mark Rutte ou do austríaco Sebastian Kurz, ambos chefes de governo. São gente para quem o importante é ter o poder, não lhes interessando as ideologias. E em Israel formou-se há pouco um governo em que participam partidos que vão da extrema-direita à extrema-esquerda.

Não é uma tendência saudável, pois leva ao afastamento dos cidadãos em relação à política. Nas eleições regionais em França, no passado domingo, votou apenas um terço dos eleitores. E, na Europa, os portugueses são o povo que menos se interessa por política, segundo um recente estudo, que Rui Tavares referiu no “Público” de sexta-feira passada. Entre nós, cada vez mais o espaço público, assim como o mediático, vão ficando reduzidos aos zig-zags da pandemia e ao futebol, claro.