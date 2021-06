“Tudo está em aberto". Sindicatos admitem greve contra despedimento coletivo na Altice

Os sindicatos questionam as justificações para despedimento coletivo de quase 300 trabalhadores na empresa de telecomunicações Altice Portugal e admitem avançar com formas de luta, que podem passar pela greve.

Seis das estruturas mais representativas dos trabalhadores das empresas estiveram reunidas esta quarta-feira para discutir a decisão da empresa, anunciada ontem.

À Renascença, Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT), diz que o inédito despedimento coletivo foi contestado e “repudiado”, por unanimidade.

“Não aceitamos de forma nenhuma a argumentação que sustenta essa decisão. Pomos em causa que esteja, em princípio, como base desta decisão as discordâncias que a administração da Altice tem com o regulador, com a Autoridade das Condições do Trabalho e com o Governo”, sublinha o sindicalista.

Jorge Félix diz que o processo de despedimento coletivo é “uma bola de neve, acontecendo uma vez, pode acontecer outra”.