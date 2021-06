Ryanair diz que apoios à TAP são dinheiro dos portugueses "deitado na sanita"

O CEO da companhia de aviação de baixo custo explicou que, “tal como quando Portugal jogar esta noite no Euro 2020 não irá estar a fazer uma guerra comercial, nós também estamos apenas a competir”.

Michael O’Leary responde, assim, ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, numa conferência de imprensa esta manhã em Lisboa, onde surgiu vestido com uma t-shirt da seleção nacional.

O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, acusa o ministro Pedro Nuno Santos de dizer “falsidades” e considera que os apoios do Estado português à TAP são dinheiro dos contribuintes “deitado na sanita”.

O responsável voltou a defender que o Governo vai desperdiçar três mil milhões de euros no apoio estatal à TAP e acusa o ministro de fazer acusações “falsas e injustas”.

Em causa estão as críticas de Pedro Nuno Santos à transportadora “low cost”, em que acusou a Ryanair de promover uma guerra comercial, estar envolvida em ‘dumping social’ e de não respeitar os trabalhadores.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação disse que não gosta “de deixar ofensas ao Estado português e ao Governo sem resposta”.

As duas partes têm trocado acusações de forma pública nos últimos meses, na sequência da ajuda estatal à TAP, que culminou com uma queixa da Ryanair junto do Tribunal Geral da União Europeia.

A 19 de maio o Tribunal anulou a aprovação da Comissão Europeia ao empréstimo do Estado português de 1.200 milhões à TAP.