BdP adverte para que a "Crédito e Investimentos" não pode exercer atividades financeiras

O Banco de Portugal adverte que os serviços de alegada concessão de crédito publicitados pela suposta entidade “Creditos Investimentos”, não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal.

Na sua página da internet, a "Créditos Investimentos" afirma ter "muitos anos de experiência na recuperação de hipoteca e de crédito" e apresenta-se como "uma corretora de agência especializada no resgate de empréstimos e empréstimo de casa online".

"Este corretor permite que as pessoas à procura de hipotecas, para realizar os seus projectos imobiliários, a beneficiar de um apoio de qualidade. Ele oferece um serviço gratuito que lhe permite tirar partido das melhores taxas na área do resgate de empréstimos e hipotecas", anuncia.

O BdP lembra que aatividade de concessão de crédito, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro), está reservada às entidades habilitadas a exercê-las, conforme o disposto no artigo 10.º do respetivo diploma, cuja lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal na internet.