​Vitória frente à França vale 3,5 milhões de euros

À semelhança do que acontece na Liga dos Campeões, a UEFA também premeia a performance desportiva de cada equipa na fase de grupos. Os prémios são de 1,5 milhões por vitória e 750 mil euros por empate. Em dois jogos, Portugal tem uma vitória e uma derrota. Desta forma, já averbou no total, neste Europeu, 10,75 milhões de euros.

Há cinco anos, em França, Portugal obteve três empates na fase de grupos e na fase a eliminar chegou à final, vencendo a competição.

Recebeu no total 25,5 milhões, entregando 25% do bolo aos jogadores (cada um foi premiado com 300 mil euros brutos). Entretanto a UEFA decidiu aumentar em 20% a recompensa financeira às seleções no Euro 2020.