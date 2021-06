Reação dos jogadores. Bélgica? “O objetivo é ganhar”

Palhinha

“O jogo da Alemanha serviu de lição. A equipa melhorou muito, foi mais compacta a defender, a gerir melhor com bola e isso refletiu-se hoje. O mister pediu para ficar mais posicional, para sermos mais compactos no meio, para não dar espaço aos médios e ao Griezmann. Pediu isso, tentei dar o meu máximo. [A Bélgica] É um bom jogo, contra uma excelente equipa. Eles podem dizer o mesmo de nós. Resta-nos dar o máximo"

Rui Patrício

"Foi um jogo muito difícil, sabíamos que a França é muito forte e que íamos ter muitas dificuldades. Todos juntos conseguimos passar à fase seguinte. Estivemos muito bem organizados, apesar de não ter sido um jogo perfeito. Sabíamos que o mais importante era passarmos. Melhor defesa? Não me preocupo com isso. O que interessa é que passamos. Bélgica? O objetivo é ganhar. Estamos aqui para isso"

Dalot

"Não há melhor maneira para celebrar uma estreia do que com o apuramento. Era o objetivo de todos, jogando ou não. Culminar a estreia com o apuramento, é perfeito. Agora é quem vier. Estamos prontos para tudo. Sabemos que é difícil. Vamos recuperar bem para estar prontos".