Portugal "mudou tudo" e Fernando Santos espera ter encontrado o caminho

Fernando Santos admite que Portugal esteve muito melhor no empate (2-2) com a França do que na derrota (2-4) diante da Alemanha e espera que os jogadores tenham aprendido qual o caminho a seguir no Euro 2020.

Em declarações à RTP, o selecionador nacional reconheceu que a seleção nacional "teve tudo a mais" frente aos franceses, esta quarta-feira:

"Estivemos muito melhor. Fizemos uma primeira parte muito boa, muito organizada, sem conceder espaços. Os jogadores perceberam bem o que tinham de fazer e este é o passo certo para aquilo que vem a seguir."



À Sport TV, Fernando Santos enalteceu a "excelente primeira parte" de Portugal e a reação positiva à reviravolta francesa. Dois golos adversários que nasceram de uma grande penalidade que o selecionador acredita que não existiu e de uma "desatenção que não pode acontecer".

"A equipa tem de ser muito realista e pragmática. Para ganharmos, não podemos sofrer golos. Se defendermos bem, temos todas as condições para marcar golos. Os jogadores perceberam a mensagem e espero que estejamos no rumo certo", projetou o timoneiro das quinas.

Fernando Santos considera justo o empate de Portugal frente à França, que permitiu o apuramento para os oitavos de final do Euro 2020.

No domingo, a seleção nacional defronta a Bélgica, "um adversário difícil". O selecionador espera "que seja um grande jogo de Portugal".