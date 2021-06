Portugal-França. Há uma equipa da PSP para ajudar os adeptos portugueses

Ao contrário de outros campeonatos, em que o dia de jogo era quase de “ponte aérea” entre Portugal e a cidade em causa, neste Europeu – e por força da pandemia – o movimento tem sido sobretudo por via terrestre e muito disperso por todo o continente.

“Vieram de Portugal, França, Hungria, Alemanha; vieram de vários sítios, de toda a Europa”, afirma à Renascença o intendente Pedro Colaço, que chefia a equipa de três elementos da PSP, cuja missão é trabalhar com as polícias locais no acompanhamento dos adeptos.

Portugal defronta a França nesta quarta-feira, num jogo decisivo para saber se continua no Euro 2020. E, tal como aconteceu nos dois primeiros jogos, a seleção das quinas irá ter o apoio de mais de cinco mil adeptos.

“Pelas informações que temos, o número de adeptos portugueses andará à volta dos 5.300”, diz o intendente Pedro Colaço, adiantando que os franceses são mais: entre oito mil e 8.500. “E virão também de países em redor da Hungria”, adianta.