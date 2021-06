Marcelo Rebelo de Sousa. “Podíamos perfeitamente ter ganho”

O Presidente da República considera que Portugal jogou “muito bem” contra a França no Euro 2020.

Num restaurante, em Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa até começou as suas declarações ainda antes do final da partida em Budapeste.

"Faltam quatro minutos para estarmos nos oitavos. Se for assim como está, com o número 1 do ‘ranking’ que é a Bélgica, mas é justo porque jogámos muito bem. Jogámos de igual para igual, muito bem", referiu.

O Chefe de Estado considera, até, que a equipa das quinas “podia perfeitamente ter ganho, assim como a França teve duas oportunidades excecionais”.

“Acho que o Fernando Santos fez substituições todas certas. Normalmente faz no fim, mas antecipou-as. Fez as que tinha de fazer no momento certo", acrescentou.

O próximo adversário de Portugal é a Bélgica e Marcelo já confirmou presença na partida de domingo em Sevilha.

"O adversário já sabemos. Eu gostaria da Holanda, mas foi impossível. Depois era a Inglaterra em Wembley e a Bélgica em Sevilha. Se jogarmos assim vamos dar muita luta", considerou.

Portugal empatou 2-2 diante da França, na última jornada da fase de grupos do Euro 2020 e vai agora defrontar a Bélgica nos oitavos de final no próximo domingo.