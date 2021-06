​Euro 2020. Dia de decisões para a seleção nacional

Euro 2016 na memória só de alguns

Portugal tem na seleção francesa a melhor memória do futebol nacional, com a conquista do Euro 2016, em Paris. Desde aí, a França conseguiu contornar a desilusão da derrota em casa e conquistou o Mundial, dois anos depois, na Rússia.

Para Didier Deschamps, selecionador francês há vários anos, essa final já não é tema: "Não há vingança no futebol. Fomos campeões do mundo após o Europeu. Já foi há cinco anos, parabéns a Portugal. Portugal faz parte das melhores equipas. É preciso ter atenção aos ataques rápidos. Vai ser uma partida de alto nível", atira.

O histórico total dos confrontos entre as duas seleções é favorável para a França, que em 27 duelos venceu 19. Depois do jogo no Euro 2016, Portugal e França voltaram a encontrar-se na fase de grupos da Liga das Nações. Os resultados foram um empate sem golos em Lisboa e uma derrota por 1-0 em solo francês.

Jogo de calculadora na mão

Neste momento, todos os cenários estão em aberto e a equipa das quinas pode fechar a primeira fase em qualquer um dos quatro lugares do chamado “grupo da morte”. Já estão fechados três grupos: A, B, C e D.

Se Portugal vencer ou empatar com a França não há contas a fazer e é garantido que os campeões europeus em título seguem em frente, quer em primeiro, segundo lugar ou como um dos melhores terceiros, isto porque Ucrância e Finlândia já terminaram os seus grupos com três pontos.

Já se Portugal perder com a França, mesmo assim, pode apurar-se, mas aí a calculadora vai ter de funcionar. É que também pode ficar em último do grupo e, assim, fora do Euro 2020. Basta que a Hungria (que tem 1 ponto) derrote a Alemanha.