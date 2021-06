Éder: "Continuem com tudo, porque quero mais um feriado"

Longe, mas sempre em contacto com a seleção

Éder mantém contacto com os seus antigos companheiros, ainda ontem esteve "a conversar com o Rafa e com o Fonte", gostaria de estar lá, mas entende e aprova as opções de Fernando Santos.

"Temos uma boa relação e compreendo que o selecionador tem de fazer escolhas. A seleção está muito bem representada, todos jogam nas melhores ligas europeias e acho que eles vão fazer um bom trabalho", confia.