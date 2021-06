Bruno Alves. "Podemos jogar com o que nos convém ou ter ambição. Portugal vai jogar para vencer"

Jogo decisivo para Portugal. Com a experiência que tem e o conhecimento que tem da seleção, o que é que podemos esperar destes jogadores, depois daquilo que aconteceu de mau frente à Alemanha, agora perante a França?

São duas equipas fortes que vão querer competir. Eu creio que Portugal tem todos os argumentos [para vencer], toda a qualidade, toda a experiência, porque temos jogadores jovens, mas já muito rodados. Penso que vai ser, antes de mais, um grande jogo de futebol e espero que a seleção de Portugal vença.

Estes jogadores têm umas contas para ajustar com este Campeonato da Europa, depois do jogo com a Alemanha. Não só a qualificação em si. Acredita que estes jogadores podem querer mostrar que afinal estão aqui com muita qualidade e para fazer um bom Campeonato da Europa?

É um jogo diferente do da Alemanha. É um jogo muito mais decisivo, neste momento, para Portugal, que tem muito mais a responsabilidade de vencer ou [conseguir] um resultado que lhe permita passar esta fase. São duas equipas que vão entrar fortes e vai ser um jogo diferente do de 2016, e mesmo do que fizeram há pouco tempo [para a Liga das Nações]. Vai ser um jogo extremamente bom para Portugal, porque depois de uma derrota a vontade de entrar em campo e de vencer e demonstrar que realmente conseguem fazer muito melhor vai ser importante também.