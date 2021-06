Fotogaleria. Hoje é dia mundial do Carocha, o carro que marcou gerações

Hoje celebra-se o dia mundial do "Carocha", o modelo Beetle da Volkswagen se tornou alvo de culto por parte dos apaixonados por carros.

Foi a 22 de junho de 1934 que Ferdinand Porsche assinou o contrato de produção do Beetle, que se veio a marcar várias gerações.

O carro foi criado para ser o "carro do povo".

O Beetle tornou-se no carro mais vendido na história e é também esse um dos motivos do legado do carro.

O modelo original do Carocha continuou a ser produzido até 2003, mas apenas no México, enquanto que o modelo original foi descontinuado ao longo dos anos nos restantes países.