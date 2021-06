Marcelo defende "aprofundamento da relação entre liberdade religiosa e outras liberdades"

Marcelo Rebelo de Sousa referiu a atualidade da pandemia de Covid-19 que abalou o país e o mundo como um exemplo da importância da diversidade

“Nenhum de nós é uma ilha, todos nos realizamos com os outros e, desejavelmente, pelo outros, através da sua realização própria. Neste tempo pós-pandemia, em que saímos de tanto sacrifício, tanta solidão, tanta luta pela sobrevivência física, mental, económica e social, tanta tentação do salve-se quem puder, do egoísmo, do ensimesmamento, desconfinar passa por reencontrar os outros, a sua diferença, os seus valores e práticas, reencontrar a riqueza da diversidade”, declarou.

O encontro contou também com a presença de Jorge Sampaio. O antigo Presidente da República considera que a Lei da Liberdade Religiosa portuguesa é um exemplo.

“Esta lei tem-nos assegurado duas décadas de convivência inter-religiosa exemplar. Quando era Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações nunca me cansei de referir, a título de boas práticas, e de remeter este caso de sucesso para o enquadramento jurídico de regulação da religião no nosso espaço público e do pluralismo religioso garantido pela nossa Lei da Liberdade Religiosa”, declarou Jorge Sampaio.



Na sua intervenção, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, afirmou que Portugal “é um lugar amplo para uma liberdade religiosa bem entendida” sem “guetos culturais e religiosos fechados sobre si próprios”.