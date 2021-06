​Uma bazuca para a seleção

Ainda não dá para arrumar as calculadoras mas as contas estão mais simplificadas e a seleção de futebol tem agora todas as razões para não cancelar a reserva que fez no hotel em Budapeste até às meias-finais da competição.



Os resultados dos grupos B e C são, em sentido figurado, uma "bazuca" para seleção. Os subsídios chegaram dos austríacos, belgas e dinamarqueses. As derrotas da Ucrânia frente à Áustria, e da Finlândia diante da Bélgica, conjugadas com a goleada sofrida pela Rússia no jogo com a Dinamarca, deixaram Portugal com as portas dos oitavos de final escancaradas.

Frente à França, o empate chega e até uma derrota por 2-0 dá a qualificação. A comitiva portuguesa que tinha ficado em sobressalto após a pesada derrota em Munique pelos números e pela incapacidade da equipa, pode agora encarar o jogo com o atual campeão do mundo com mais tranquilidade.