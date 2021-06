PSP reforça policiamento, Metro não reforça horários no São João

Veja também:

A PSP do Porto vai reforçar o policiamento na noite de São João, de quarta para quinta-feira, e apela ao cumprimento das regras atendendo ao contexto atual da pandemia de Covid-19.

“Solicita-se a melhor compreensão e colaboração de todos no cumprimento das regras impostas no presente quadro pandémico, acatando e respeitando as indicações dos polícias que estarão ao serviço da comunidade”, refere o Comando Metropolitano do Porto da PSP, em comunicado enviado à agência Lusa.

No texto, esta força policial revela que “vai reforçar o policiamento na sua área de responsabilidade, empenhando elementos policiais de diferentes valências, nomeadamente as afetas ao policiamento de proximidade, de forma a garantir as condições especiais e gerais de segurança”.

Acrescenta ainda que a Divisão de Trânsito vai intensificar a fiscalização rodoviária nos principais acessos às cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Em causa está a noite de quarta para quinta-feira, referida como a noite mais longa do ano do Porto, devido aos festejos populares de São João.

No Grande Porto estas festas repetem-se por vários concelhos, sendo que tradicionalmente é no Porto e em Vila Nova de Gaia que tem lugar o maior número de eventos públicos de entretenimento.

Contudo, à semelhança do ano passado, as duas câmaras municipais já anunciaram a proibição de eventos que impliquem ajuntamentos, nomeadamente concertos ou fogo-de-artifício.

Revelando que vai desenvolver ações de fiscalização preventiva em colaboração com as Polícias Municipais destes concelhos, a PSP do Porto sublinha que o objetivo é “assegurar o cumprimento das regras em vigor, nomeadamente a observância dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, a utilização de máscara em espaços públicos, bem como impedir as concentrações ou o consumo de bebidas alcoólicas na via pública”.

Ainda no âmbito das medidas preventivas, “a PSP solicitou aos operadores de transportes públicos [autocarros STCP e metro] que procedessem à redução da oferta de transportes para as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia”, acrescenta esta força policial.

Metro do Porto não reforça horários

Precisamente, respondendo a este apelo, a Metro do Porto revelou, esta terça-feira, que a operação na noite de São João será reduzida e que, devido às limitações impostas pela pandemia de Covid-19, não haverá reforço de horários como em anos anteriores.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa Metro do Porto refere que vai disponibilizar uma oferta idêntica a um domingo, o que contrasta com a decisão tomada em 2019, ano pré-pandemia, no qual a circulação fez-se sem interrupções.

“A operação do Metro do Porto no S. João 2021 faz-se em modo reduzido, fruto das limitações impostas pela pandemia. Embora se mantenha o funcionamento comercial nos horários habituais [entre as 6h00 e a 1h00], este ano não haverá reforço da oferta nem prolongamento da operação”, refere a empresa.

No texto, que tem como título “São João com metro - mas só até à 1h00 e sem reforço” e que vai ser divulgado nos canais oficiais da Metro do Porto, lê-se que “quer na noite de 23 [quarta-feira] quer durante todo o dia 24 [quinta-feira] será disponibilizada uma oferta idêntica à de um domingo”.

Na sexta-feira, o metro retoma a sua operação regular.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.074 pessoas e foram confirmados 866.826 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.