PSP. Eduardo Cabrita admite apuramento de responsabilidades para elementos do Movimento Zero

O ministro da Administração Interna admitiu hoje que estão a ser apuradas responsabilidades em relação ao comportamento de alguns elementos das forças de segurança na manifestação do Movimento Zero realizada na segunda-feira em Lisboa.

"Estou certo que, quer no plano disciplinar, quer no plano do apuramento de responsabilidades de outro tipo, as instituições cumprirão as suas funções", disse Eduardo Cabrita ao ser questionado pela agência Lusa sobre a manifestação do Movimento Zero.

O ministro falava aos jornalistas na conferência de imprensa realizada após a reunião ministerial de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia e dos Estados Unidos da América, no âmbito da presidência portuguesa do conselho da UE.

Algumas centenas de elementos da PSP e da GNR pertencentes ao Movimento Zero protestaram na segunda-feira durante cerca de 11 horas, numa concentração que começou em frente à Assembleia da República e que depois se espalhou pelas principais vias de Lisboa ao realizarem um desfile, que durou cerca de duas horas e meia e bloqueou o trânsito em plena hora de ponta, num percurso que não estava autorizado.