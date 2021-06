Pandemia aumentou pobreza em Portugal. "Atingiu mais os pobres da sociedade"

Veja também:



As medidas do governo foram importantes, mas não evitaram que Portugal tenha mais 400 mil pobres por causa da pandemia da Covid-19. O estudo é do Observatório Social da Fundação "la Caixa", da autoria do Center of Economics for Prosperity (PROSPER) da Universidade Católica de Lisboa.

Joana Silva, diretora do PROSPER, explica à Renascença que as medidas do governo foram "muito importantes", mas não evitam os dados alarmanetes.

"Isto acontece apesar das políticas que foram postas em prática, foram importantes, tiveram impacto, mas temos estes registos na mesma. Sem as medidas, o aumento de pobreza em oito semanas seria igual ao aumento da pobreza de todo ano com as medidas. Tiveram papel importante, mas apesar delas houve pessoas que perderam rendimento e implicou este aumento de desigualdade", explica.

A classe baixa foi a mais afetada por este efeito, apesar da pandemia ter também tirado rendimentos às classes mais ricas.