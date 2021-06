Metro de Lisboa só começa a funcionar às 10h15 na quinta-feira devido a greve

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa realizam na quinta-feira uma greve parcial para exigirem valorizações salariais, estando previsto que a circulação de comboios se inicie apenas a partir das 10h15, alertou esta terça-feira a empresa.

A greve da generalidade dos trabalhadores do Metropolitano decorre até às 09h30, estando previsto que o serviço de transporte seja iniciado nesse dia a partir das 10h15, segundo o Metropolitano de Lisboa.

Já o setor administrativo e técnico fará greve entre as 09h30 e as 12h30, sem impacto na circulação do metropolitano, disse à Lusa Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS).