“Medidas apenas de fim de semana são incompletas”. Especialista pede aplicação ao nível nacional e comunicação clara

O diretor de medicina intensiva do Hospital de São João diz serem necessárias medidas ao nível nacional e uma comunicação clara, numa altura em que Portugal voltou a entrar no vermelho na matriz de risco da Covid-19.

Os casos continuam a aumentar, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, a taxa de transmissão está em 1.19 e registam-se atualmente 120 casos por 100 mil habitantes, sendo que nesta altura metade dos novos infetados têm menos de 39 anos.

Em entrevista à Renascença, José Artur Paiva defende que as medidas para conter a pandemia têm de ser tomadas ao nível nacional e não regional ou no âmbito dos concelhos. Além disso, tem muitas dúvidas sobre os efeitos práticos da cerca a que foi sujeita a Área Metropolitana de Lisboa no passado fim de semana.

“Será necessário pensar de uma forma mais ativa, de uma forma mais intensa em como reduzir o Rt em Lisboa, porque senão o que vai acontecer é um espalhar em mancha, é um aumento do Rt em mancha a partir de Lisboa e Vale do Tejo”, avisa.

No entender do especialista, “não estamos no momento de discutir coisas por concelho, por micro áreas”. Defende, por isso, “uma visão muito mais alargada”, porque “medidas apenas de fim de semana, não digo que sejam erradas, mas são incompletas, parciais e até de comprimento discutível”.

O especialista, que também é responsável pelo programa para a prevenção e controlo de infeções da DGS, pede informação clara referindo que passámos de um excesso, com conferências de imprensas diárias, para o oposto, assinalando também que agora a informação surge de forma dispersa, sem uma linha condutora e, por vezes, até com indicações contraditórias.

Na sua opinião, é preciso travar a fundo e não avançar para a próxima fase de desconfinamento, porque a subida de casos, que neste momento é mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo, vai acabar por alastrar a todo país. Diz também que é preciso acelerar o processo de vacinação.