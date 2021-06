Marta Temido: "Faremos recuos se o contexto o exigir"

Veja também:

A ministra da Saúde está preocupada com a variante Delta do vírus da Covid-19. Marta Temido diz que o Governo vai “refletir sobre a evolução da pandemia" e tomar as medidas restritivas que forem necessárias.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à Unidade de Saúde da Alta de Lisboa, Marta Temido reforçou que o executivo pode recuar no desconfinamento se o número de novos casos continuar a aumentar, numa altura em que o país está perante uma “variante altamente transmissível”, a Delta.

"O travão de mão, as medidas mais restritivas, neste momento, elas estão definidas e são conhecidas de acordo com o quadro que temos em vigor. São restrições em determinados eventos e são, eventualmente, reduções no horário de funcionamento de espaços comerciais. Esperamos por todos os meios conseguir evitar fazer esses recuos, mas naturalmente, se o contexto o exigir, os faremos", declarou a ministra da Saúde.

Questionado sobre um estudo da Universidade Nova, que admite um pico de 2 mil casos diários de Covid-19 dentro de um mês, Marta Temido espera que as medidas permitam não confirmar as previsões.